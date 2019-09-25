الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الخامسة لملتقى الأديان بمهرجان سماع

تنطلق بعد قليل الدورة الخامسة من برنامج "ملتقى الأديان.. هنا نصلي معا" ضمن فعاليات الدورة الثانية عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.



وتتضمن فعاليات المهرجان اليوم أيضًا، حفلًا مشتركًا بقبة الغوري، بين تنزانيا ورومانيا وفرقة "راشي للألحان القبطية" المصرية، بينما يستقبل شارع المعز فرقة سودانية وفرقة "سلطان العارفين" السورية وفرقة "آل نادر" المصرية.



بجانب ذلك، تستقبل حديقة الحرية فرقة "كورال أنوار الرباط" المغربية والفرقة القومية المصرية للإنشاد، وتختتم فعاليات اليوم من ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية بالفرقة الأردنية وفرقة "كورال البابا شنودة المصرية" وفرقة عسران للإنشاد الديني المصرية.



جديرا بالذكر أن المهرجان يختتم فعالياته الجمعة المقبلة في احتفالية تضم الدول المشاركة وعددها 24 دولة عربية وأجنبية، حيث تحل قارة إفريقيا ضيف شرف.