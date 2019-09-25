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سياسي

احذروهم.. شكوى أمام الجامعة العربية ضد "الجزيرة": تدعو للعنف والتخريب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف
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أدانت شبكة «تحالف»، التى تضم المنظمات الحقوقية الدولية «المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى أوروبا وبريطانيا والمنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات»، تحريض الإعلامى أحمد منصور بقناة «الجزيرة» القطرية المشبوهة ضد مصر فى الآونة الأخيرة.
وقال المستشار الحقوقى شريف عبدالحميد، المتحدث الإعلامى للشبكة «تحالف»، إن منصور يستغل منصبه ومنبر قناة الجزيرة للتحريض على ارتكاب أعمال العنف فى مصر، ودعوة المواطنين، خاصة الشباب منهم، إلى المسيرات غير المرخصة وتعريض حياتهم للخطر.
وكشف عن إعداد الشبكة شكوى لرفعها إلى المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية ضد قناة الجزيرة للنظر فيها، فى إطار ميثاق الشرف الإعلامى العربى.
وأوضح أن دعوات التحريض تعرض الممتلكات الخاصة والعامة للعنف والتخريب ويترتب عليها انتهاك حقوق الإنسان جرّاء الخروج على القانون والنظام العام، معتبرًا أن ذلك يعد انتهاكًا للمبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام فى دعم السلام والتفاهم الدولى وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصرى والتحريض على الحرب الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وكذلك انتهاك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، خاصة الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ما يفعله «منصور» وأمثاله من الإعلاميين الداعين لخطاب الكراهية والعنف يأتى فى سياق الحرب ضد مصر وشعبها وعدد من الدول العربية، منها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والتحريض فى ليبيا واليمن والسودان والجزائر وتونس وغيرها.
وأضاف: «كل ذلك يأتى فى سياق الحرب التى يشنها النظام القطرى ضد مصر باعتبارها عضوًا فاعلًا فى الرباعى العربى المضاد للإرهاب القطرى».
وأضاف أنه رغم اختفاء «منصور» من شاشات «الجزيرة»، فإنه لا يزال محسوبًا عليها ويتقاضى راتبًا شهريًا يقترب من ١٠٠ ألف ريال قطرى، أى ما يعادل ٢٧ ألف دولار أمريكى، وتابع: «تتواصل فضائح قناة الجزيرة ومراسليها وسعيها الحثيث لممارسة التأثير الإعلامى الممنهج والموجه، بعد أن فقدت القناة تأثيرها خلال الأعوام الماضية».
وقال «عبدالحميد» إن المواطنين فقدوا ثقتهم فى هذا الربيع الذى تحوّل إلى خريف، وأفقد دولًا عديدة استقرارها السياسى، وأسهم فى إفقار البلاد والشعوب وتخريب أوطان كانت تنعم بالاستقرار والرفاهة.
وأشار إلى أن ما يفعله «منصور» جزء من التحريض على خصوم دويلة قطر داخليًا وخارجيًا عبر منصات التواصل الاجتماعى المشبوهة والممولة من الخارج، خاصة ضد الاستقرار والأمن فى مصر والعالم العربى.
وأضاف: «من المعلوم للجميع أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تُدار من خارج مصر، خاصة من قطر، وتسعى بكل السبل غير القانونية إلى شق صف الوحدة الوطنية المصرية وإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلى والنسيج الاجتماعى وزعزعة الأمن والاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان والدعوة إلى ارتكاب جرائم فى مصر».
وتابع: «من المؤكد أن شبكة الحسابات المشبوهة لا ترتبط من قريب أو بعيد بمصلحة شعب مصر، بل يسعى من خلالها أصحاب تلك الحسابات المغرضة إلى استغلال قناة الجزيرة لتنفيذ أجندات تستهدف أمن واستقرار البلاد ووحدة صف شعبها».

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