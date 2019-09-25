خبراء: إفلاس «توماس كوك» غير مؤثر على الموسم الشتوى فى مصر

قال الطيار سامح حفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، إن إفلاس شركة «توماس كوك» الإنجليزية لن يكون له تأثير سلبى بشكل كبير على السوق السياحية المصرية، خاصة أنه يأتى فى نهاية الموسم المقررة منتصف أكتوبر المقبل، مستبعدًا احتمالية تدخل الحكومة البريطانية لحل الأزمة، لأن «الحكومات تتدخل فى حالة الشركات الوطنية فقط».

ورأى «حفنى» أن ما ذكرته الشركة حول كون ارتفاع تكاليف الوقود أحد أسباب إفلاسها هو أمر حقيقى، لأنه يمثل من ٣٢٪ إلى ٣٥٪ من مصاريف التشغيل، بجانب عدم توافر سيولة مالية كافية، وانخفاض الحجوزات والتشغيل، والمنافسة مع الشركات العملاقة الأخرى. وقلل ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، من تأثير الإفلاس على الموسم السياحى الشتوى فى مصر، خاصة أن أغلب الرحلات التى تنظمها الشركة إلى البلاد كانت موجهة إلى البحر الأحمر، كما أنها أوقفت رحلاتها إلى الأقصر وأسوان منذ عام ٢٠١١. وذكر «عجمى» أن حجوزات منظمى الرحلات الأجنبية تشير إلى تخطى الإشغالات الفندقية فى الصعيد نسبة ٩٠٪، كأعلى المواسم السياحية منذ عام ٢٠١٠، مع توقعات بأن يتخطى الموسم السياحى الحالى معدلات ٢٠١٠، مشيرًا إلى استقبال مطار الأقصر رحلات قادمة من الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية، وذلك عبر الطيران التركى الذى سينظم ٤ رحلات مباشرة إلى الأقصر.

وكشف علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية فى البحر الأحمر، عن أن شركات التأمين والحكومة البريطانية سيتحملان مديونية السائحين الموجودين فى البحر الأحمر، وسيوفران لهم بدائل لإعادتهم لبلادهم. وأضاف «عاقل»: «الشركة وضعت أكثر من بريد إلكترونى على موقعها الرسمى، لإرسال الفنادق أى فواتير تدين بها الشركة لتسديدها»، مشددًا على أنه لا توجد مخاوف بشأن مديونيات الفنادق المصرية، لكن الشركة ستحتاج مهلة من الوقت لكى تسددها بالكامل. واختتم بقوله: «لا مخاوف على الموسم الشتوى، وهناك توافد على البحر الأحمر من الجنسيات كافة، وسرعان ما ستستحوذ شركة أخرى فى إنجلترا على نصيب توماس كوك، الأمر الذى لن يضر السياحة المصرية».

ورأى يسرى عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «النيل للطيران»، أن إفلاس «توماس كوك» دليل على انتهاء عصر شركات السياحة التقليدية، فى مقابل الشركات التى تعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى استعانة الحكومة البريطانية برحلات الطيران العارض «شارتر» لإعادة عشرات الآلاف من البريطانيين الذين يقضون إجازاتهم حول العالم.

وأضاف «عبدالوهاب»: «النيل للطيران نجحت فى نقل بعض عملاء (توماس كوك) من مصر، بعد الحصول على موافقة رسمية».

ورجح الدكتور سعيد البطوطى، الخبير السياحى، أن يكون هناك تأثير سلبى لإفلاس الشركة على مصر، خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها من حيث تحديد من سيرسو عليه شراء المجموعة واتجاهاته.

وتابع: «الشركة المصرية وكيل مجموعة توماس كوك فى مصر ستتأثر بشكل سلبى كبير. فمنذ إعلان الإفلاس لا تستقبل الشركة أو فنادقها أى سائحين من الشركات التابعة للمجموعة، التى أغلقت مكاتبها لحين وضوح الرؤية وتحديد من ستؤول إليه ملكية تلك الشركات فيما بعد».

من جهته، قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وكيل شركة «توماس كوك» فى مصر، إن سلطة الطيران المدنى البريطانية ستتولى تنظيم مغادرة السائحين التابعين للشركة الإنجليزية، كل على حسب تاريخ المغادرة الخاص به، كما أرسلت خطابًا للفنادق بأنها ستكون الضامن للمستحقات كافة، مشددة على عدم طلب أى مبالغ من السائحين.

وأضاف «الشاعر»: «إجمالى حجوزات الشركة فى إنجلترا إلى البحر الأحمر، حتى أبريل الماضى، وصل إلى ٢٥ ألف سائح فقط، وباقى أفرع الشركة التابعة لها فى ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبولندا والدول الأسكندنافية تعمل بطريقة طبيعية وبشكل منفصل عن توماس كوك البريطانية».

وكشف عن تواصل وزارة السياحة المصرية مع السفارة البريطانية فى القاهرة، للاطمئنان على السائحين الإنجليز الموجودين فى مصر، ويتبعون شركة «توماس كوك»، وعددهم ١٦٠٠ سائح، وذلك لاستكمال رحلاتهم حتى عودتهم لبلادهم مرة أخرى.

وعن تأثير الخطوة على السياحة المصرية، قال «الشاعر»: «مصر من ضمن الدول التى سيتم إجلاء سائحين تابعين للشركة منها خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا فى الغردقة ومرسى علم والقاهرة، ولا شك أن البلاد ستتأثر، لأن الشركة تعمل بكثافة فى السوق المصرية، لكن هذا التأثير سيكون لفترة مؤقتة حتى تعالج السوق نفسها ويعوض الفاقد».

وأعلنت «توماس كوك»، وهى أقدم شركة سياحية فى العالم تأسست عام ١٨٤١، قبل أيام، إفلاسها وغلق مكاتبها وإلغاء جميع رحلاتها، وهى الخطوة التى تلاها البدء فى إجراءات إعادة حوالى ٦٠٠ ألف سائح مسافرين حاليًا عن طريق الشركة إلى موطنهم.

