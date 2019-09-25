أحمد فريد أول مصرى يعمل بوكالة الفضاء الألمانية: أسعى لرد جميل بلدى

هو واحد من أبناء مصر العظماء الذين سطروا أسماءهم فى سجلات التاريخ، لدخوله مجالًا يصعب على الكثيرين العمل أو التخصص فيه، ووصل إلى مناصب مهمة فى مؤسسات دولية رغم صغر سنه.



إنه عالم الفضاء المصرى أحمد فريد، الذى يشغل منصب «متحكم مركبات فضاء» بوكالة الفضاء الألمانية قسم عمليات الفضاء، وأول مصرى يعمل بالوكالة.

«الدستور» التقت «فريد»، حيث تحدث عن قصة نجاحه، وأهم الصعوبات التى واجهته للوصول إلى منصبه الحالى، معبرًا عن اهتمامه بدخول مصر إلى عصر علوم الفضاء وبناء أول وكالة فضاء مصرية.



■ بداية.. كم عدد السنوات التى قضيتها فى الخارج، وإلى أى الدرجات العلمية وصلت؟

- قضيت نحو ١٤ عامًا فى الخارج، وحصلت على درجة البكالوريوس فى مجالى علوم الحاسب وإدارة التكنولوجيا، وبعدها تقدّمت للحصول على الدراسات العليا لمدة عامين، وتم اختيارى لمنحة شركة «IBM» العالمية من بين نحو ٣ آلاف متقدم، والمنحة أضافت لى الكثير فى تخصصى، وبعد ذلك انتقلت إلى معهد الاقتصاد والإحصاء الألمانى «IMF»، فى فرصة تدريبية استطعت خلالها إثبات نفسى، ما دفع الألمان لمنحى الفرصة، حتى وصلت إلى موقعى الحالى «متحكم مركبات فضاء» بوكالة الفضاء الألمانية.

■ ماذا كان شعورك لحظة اختيارك كأول عالم فضاء مصرى يعمل بالوكالة الألمانية؟

- شعرت بمزيد من الفخر، خاصة بعد اختيارى للعمل بقسم عمليات الفضاء، وكان الاختيار مسئولية كبيرة باعتبارى أول مصرى يعمل بالوكالة، وهدفى هو تمثيل بلدى بشكل يليق به، وأن أعكس صورة مشرفة للمصرى المجتهد والناجح فى عمله.

■ هل يمكن أن تحدثنا عن تفاصيل عملك داخل الوكالة؟

- عملى مختص بمجال عمليات الفضاء، كما أننى أعمل فى الـ«ISS»، وهى محطة فضاء دولية تدور حول الكرة الأرضية بأكملها فى ساعة ونصف الساعة تقريبًا، وتكون متصلة بالأرض عن طريق مراكز الفضاء الأرضية، ويعمل بها رواد فضاء جميعهم يعملون على أبحاث علمية فى العديد من المجالات لإرسالها فيما بعد إلى غرفة العمليات التى أعمل بها، ولكل فرد منا مهمة، وهى تفريغ تلك المعلومات ومشاركتها مع وكالة ناسا وأوروبا واليابان.

جزء مهم من عملى هو إنشاء عمليات خاصة بالفضاء عن طريق غرفة التحكم الفضائية المرتبطة بالوكالة، ويختلف حسب المهمة المسنودة إلىّ، مثل التحكم فى مسارات ستالايت معين، وتعد وظيفتى من أصعب الوظائف لأنها غير مرتبطة بوقت معين، فمن الممكن أن أعمل مساءً أو صباحًا، وذلك لارتباط الوكالة بوكالات فضاء فى مختلف أنحاء العالم، وبالطبع يختلف التوقيت بالنسبة لكل دولة، وعلينا الوجود دائمًا لمتابعة عملنا، خاصة عند إطلاق الصواريخ.

■ كيف تُسهم علوم الفضاء وبناء الأقمار الصناعية فى خدمة مصر؟

- هى تسهم فى خدمة الكرة الأرضية بشكل عام، وذلك لأن هناك العديد من العلوم التى يتم بناؤها على علم الفضاء، مثل المياه والطب والجيولوجيا وعلوم الاتصال، بالإضافة إلى أن لدينا العديد من المجالات العلمية لا نستطيع تطبيق تجاربها على سطح الأرض، مثل العلوم التى تحتاج إلى أماكن جاذبية منعدمة.

■ هل ستدخل مصر قريبًا مجال علوم الفضاء؟

- بالطبع، أتمنى أن تشارك مصر فى مشروعات الفضاء العالمية، التى تقام بناءً على تعاون العديد من الدول مع بعضها بعضًا لإنجاح هذه المشروعات، ويتم التعاون من خلال وكالات الفضاء الخاصة بها.

نحن لا توجد لدينا وكالة فضاء وهذه مشكلة أساسية، وأتمنى أن تنشئ الدولة وكالة فضاء خاصة بها حتى تستطيع المشاركة فى مثل تلك المشروعات الكبرى، بما يعزز حضورها عالميًا.

■ هل تتوافر لدينا الإمكانيات لذلك؟

- نعم، أرى أننا نستطيع فعل ذلك، وأعلم أن هناك خطة من الدولة لبناء وكالة فضاء مصرية، وأنها قيد التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على بنائها، والمؤكد أن وجود تلك الوكالة يعد خطوة جيدة لوضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال علوم الفضاء.

أشعر بالفخر والاعتزاز بدخول مصر مجال علوم الفضاء، وسعى الدولة لبناء محطة فضاء، وبالتأكيد سأكون بجانبها لرد جزء من جميلها، وسأسعى لتقديم ما لدى من علم ومعرفة لخدمة بلدى.

■ ماذا عن العقبات التى واجهتك فى بداية رحلتك إلى ألمانيا؟

- لم يكن الأمر سهلًا أو كما يقولون مفروشًا بالورود، فوصولى للعمل بوكالة الفضاء الألمانية- وهى الأكبر على الإطلاق فى ألمانيا- لم يكن رحلة ممهدة، فقد واجهتنى العديد من العقبات، منها اختلاف الثقافات واللغة، فكان الأمر كأننى دخلت بنفسى إلى «عرين الأسد» وعلىّ أن أواجهه خلال معركة شرسة.

ومع ذلك استطعت إثبات نفسى داخل دولة عظمى مثل ألمانيا، التى لا يتم العمل بها بالواسطة والمحسوبية، ولكن الأمر كله يعتمد على ما تستطيع أن تُقدّمه، وبالفعل استطعت إثبات ذاتى واكتساب ثقتهم والتغلب على تلك العقبات.

وشاركت فى العديد من المشروعات الناجحة حتى أصبحت جديرًا بالعمل معهم فى نفس وظائفهم ومنافستهم، ووصلت إلى وظيفتى الحالية كمتحكم مركبات فضاء، والآن أترأس مجموعة إفريقية من خبراء الفضاء من «جنوب إفريقيا، والمغرب، ونيجيريا، وغانا»، بالإضافة إلى عملى فى الفيدرالية الدولية لعلوم الفضاء.

■ ما خطتك لنقل خبراتك إلى أبناء وطنك؟

- ألقى بعض المحاضرات فى مصر كلما استطعت النزول إليها بالتعاون مع الجامعات المصرية والأمريكية، بهدف زيادة التواصل مع الشباب وإثبات أنهم يستطيعون تحقيق أحلامهم مهما كانت الظروف، وأرغب بالفعل فى نقل خبراتى المتواضعة فى مجال علوم الفضاء إلى وطنى الأم، وذلك لرد جزء من جميلها.

■ ما نصيحتك للشباب المصرى؟

- أوجه لهم رسالة بألا يستسلموا لليأس، وأن يسعوا بشتى الطرق لتحقيق أحلامهم وألا يستسلموا للظروف والصعوبات التى ستواجههم فى بداية طريقهم، وأرى أن النجاح يجب أن يكون نتيجة للسعى والصبر والتعلم المستمر وتطوير الذات.

■ ما المشروعات التى تنوى تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟

- أعمل حاليًا على مشروع كبير يدعى «كيوب سات»، وهو عبارة عن ستالايت مصغر يستطيع اكتشاف المياه الملوثة الموجودة فى بحيرات القارة الإفريقية، ولكن ما زال ينقصنى الدعم المادى، وهناك العديد من الجامعات التى تشاركنى، وأحاول خلال الفترة الحالية العمل على مشاركة الجامعات الإفريقية لمساعدتى فى تحقيق المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.



