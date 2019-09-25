وفاة المخرج حسين عمارة

توفي اليوم، المخرج حسين عمارة بمنزله في منطقة مصر الجديدة عن عمر ناهز 70 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض.



وقررت أسرة المخرج الراحل تلقى العزاء يوم الجمعة بمسجد الصديق فى مساكن شيراتون بمصر الجديدة.



وقدم الراحل العديد من الأعمال المهمة في الدراما والسينما ومنها مسلسلات "البخيل وأنا" و"صابر يا عم صابر" و"رجل وامرأتان"، و"أولاد الأكابر"، وقدم للسينما "شاويش نص الليل" و"الغشاش" و"السطوح"، و"سفاح كرموز"، و"الفاتنة والصعلوك".

