الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

محاسبة أردوغان أو علاجه

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:30 م
طباعة
تحقيقًا للعدالة، طالبت الخارجية المصرية، فى بيان صدر الثلاثاء، المجتمع الدولى بمحاسبة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، على دعمه للإرهاب وتوفيره الملاذ الآمن للإرهابيين وإمداده لهم بالسلاح، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى جرائمه ضد شعبه.
البيان جاء ردًا على تصريحات الرئيس التركى خلال إحدى الفعّاليات، التى شهدتها مدينة نيويورك مؤخرًا، واتصالًا بما جاء فى بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات واهية وباطلة، ظاهرها: الدفاع عن قِيَم العدالة، وباطنها: مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذى لا يكنّ سوى كل التقدير للشعب التركى الصديق ويتعاطف معه ضد ما يتعرض له من انتهاكات صارخة، على يد المذكور الذى نصّب نفسه مُدافعًا عن قيم الحرية والعدالة، بينما هو فى الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين.
بيان الخارجية المصرية لم يذكر غير عناوين رئيسية، أما التفاصيل فسبق أن تناولناها فى مقالات عديدة، أوضحنا فيها أن أردوغان، جعل تركيا مقرًا رئيسًا لتنظيم إرهابى مركزى، وراهن بعشرات المليارات من أموال الشعب التركى على نجاح تنظيمات فرعية، فى احتلال عدد من الدول، وضمها إلى الدولة العثمانية أو دولة الخلافة. كما سبق أن توقفنا، مرارًا، عند الدور الذى تلعبه العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة، وتنظيم الدولة الفارسية، الضلع الثالث فى المثلث أو الرابع فى المربع، أو إحدى المواسير المتصلة بـ«ماسورة المجارى الأم»، التى تتحكم فى حركة ما تحمله كل المواسير الفرعية من مخلفات وصراصير وجرذان وإرهابيين.
من محاسن الصدف أنه قبل ساعات من صدور بيان الخارجية المصرية، كتب أيكان إرديمير، Aykan Erdemir، وجوناثان شانزر،Jonathan Schanzer، فى جريدة «نيويورك بوست» أن تركيا أصبحت فى عهد أردوغان الداعم الرئيسى للأنظمة المارقة وملاذًا لقوى الشر والجماعات الإرهابية الإقليمية، مؤكدين أن الأدلة على الدعم التركى للإرهاب أصبحت تتزايد باستمرار، وآخرها قيام وزارة الخزانة الأمريكية، منذ أسبوعين، بفرض عقوبات على أفراد و١١ كيانًا مرتبطين بالنظام التركى لدعمهم جماعات إرهابية. ما يؤكد استمرار الإرهابيين فى العمل من داخل الأراضى التركية.
الكاتبان طالبا، أيضًا، بمحاسبة النظام التركى عن الجرائم التى ترتكبها الجماعات الإرهابية بسبب الدعم الذى تتلقاه تلك الجماعات من أنقرة. وأشارا إلى أن جماعة الإخوان، بعد طردها من مصر، سنة ٢٠١٣، أنشأت معاقل ومؤسسات جديدة لها فى تركيا، وأطلقت محطات تليفزيونية تبث تهديدات بالقتل ضد المسئولين المصريين والرعايا الأجانب فى مصر. كما توقف الكاتبان عند مفارقة قيام السلطات التركية بغض الطرف عن الإرهابيين الفعليين، وسماحها لهم بالعمل بحرية على أراضيها، فى حين أنها تتعامل بمنتهى القسوة والعنف مع معارضى أردوغان أو المطالبين بالديمقراطية فى الداخل.
المفارقة نفسها، توقف عندها بيان الخارجية المصرية، وذكر بالأرقام عددًا من الجرائم التى ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه ضد الشعب التركى: ما يزيد على ٧٥ ألف مُعتقل سياسى فى تركيا بين مدنيين وعسكريين، ووقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية، فصل أكثر من ١٣٠ ألف موظف تعسفيًا من وظائفهم الحكومية، مُصادرة أكثر من ٣٠٠٠ جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين، حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامى، شهادة تقارير دولية عديدة أكدت أن تركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية.
الدور الذى لعبه الرئيس التركى، ولا يزال، فى رعاية ودعم التنظيمات الإرهابية لم يعد خافيًا، وأثبتته تقارير عديدة مدعومة بوثائق مكتوبة، ومسموعة، ومرئية. بينها، مثلًا، تقرير أصدرته دائرة المخابرات العامة والأمن الهولندية، العام الماضى، عنوانه «تركة سوريا: الجهاد الدولى ما زال يشكل تهديدًا لأوروبا»، الذى أكد أن تركيا كانت «مركز عبور عشرات الآلاف من الأجانب الذين انضموا إلى صفوف التنظيمات المتطرفة خلال ذروة الحرب الأهلية السورية». وغير مَن ذهبوا للقتال فى سوريا والعراق وليبيا وغيرها، أكد التقرير أن التنظيمات الإرهابية منتشرة فى كل أنحاء تركيا، وأن الحكومة التركية تمنحها «مساحة تنفس كافية وحرية تنقل»، تمكنها من التخطيط والانطلاق لشن هجمات فى أوروبا.
أخيرًا، وكنتيجة طبيعية لفشل رهانات الرئيس التركى، وتبدد أحلامه أو أوهامه، ظهرت شواهد كثيرة تؤكد أنه أصيب بأمراض نفسية خطيرة، تجعل وجوده فى الحكم، خطرًا على المنطقة وما حولها. والخطر الأكبر، طبعًا، هو ما حل «وسيحل» بتركيا وشعبها الصديق، من أزمات وكوارث. الأمر الذى يضع «المجتمع الدولى» أمام أحد خيارين: محاسبة المذكور أو علاجه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

منذ يومين

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

منذ حوالي 3 ساعات

إخواني هارب لشباب الجماعة:"ابتعدوا عن الكنائس.. نجهز عملًا كبيرًا سيهز البلد" (تسريب صوتي)

منذ 43 دقيقة

نص مذكرة مصر للأمم المتحدة بشأن أكاذيب أردوغان

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

إخواني هارب لشباب الجماعة:"ابتعدوا عن الكنائس.. نجهز عملًا كبيرًا سيهز البلد" (تسريب صوتي)

«منابر الكذب».. «الدستور» تتبع شائعة حريق «قطار الموت» في المنيا

نص مذكرة مصر للأمم المتحدة بشأن أكاذيب أردوغان

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في السودان إلى 183 مريضًا

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي شلل الأطفال في الفلبين

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

الرئيس نيوز

3 سيناريوهات تنتظر العلاقات الاقتصادية مع تركيا بعد تطاول أردوغان

"الخارجية": مصر تحتج لدى الأمم المتحدة على تصريحات أردوغان

"صيادلة القاهرة" تستدعي أصحاب مجموعة صيدليات 19011 للتحقيق

السيسي يطالب "زيلينسكي" بحماية مصالح الطلبة المصريين في أوكرانيا

منوعات

روما تغلق ماكدونالدز استنادًا إلى مخاوف أثرية

الصين تعزز التطعيم ضد سرطان عنق الرحم

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

اختبار حقيبة النوم مطلوب قبل الشراء لتجنب المفاجآت غير السارة

كشكول

"باهي" يستقبل مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار

رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يكشف تفاصيل إنشائها

جامعة المنوفية تناقش تعديل رسوم الإقامة والتغذية بالمدن

محافظ القليوبية يفتتح 4 مدارس جديدة بتكلفة 27 مليون جنيه

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان: "أصحاب دعوات التظاهر خائنون للدين والأوطان" - فيديو

لجان «الإرهابية» تشترى «صفحات مليونية» لترويج «دعوات الفوضى»

مقتل 11 داعشيًا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية

مقتل داعشى فى عملية أمنية لقوات "قسد" بدير الزور

ads

زيت وسكر

من هو “القاتل الصامت” في عالم السرطان؟

فصل الكهرباء عن بعض مناطق البحر الأحمر.. غدًا

رسميًا.. الإنتهاء من صرف مقررات شهر سبتمبر التموينية

تطعيم طلبة الدقهلية ضد مرض “التيتانوس”

مقالات الرأي
صفوت البياضي
التربية من أجل السلام مع تعدد الأديان
جلال حمام
استفيدوا من دروس التاريخ
مؤمن المحمدي
مسعد وسامى
د.مينا بديع عبدالملك
نماذج رائعة من آباء الكنيسة المعاصرين
المزيد
ads

الثقافة

"جريمة في باريس".. رواية جديدة عن العربي للنشر والتوزيع

غدًا.. "رمسيس في التحرير" يفتتح الموسم الثقافي بالجامعة الأمريكية

أساتذة بيت العود العربي يلتقون فى بيت الهراوى.. السبت

تحت الطبع.. "لعل المقهورين أجنحة.. الأستاذة تتكلم" لرضوى عاشور

صفحتنا ع الفيس بوك