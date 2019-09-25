"جريمة في باريس".. رواية جديدة عن العربي للنشر والتوزيع

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع أحدث رواياتها من فرنسا "جريمة في باريس" لصوفي إيناف، وترجمة عصام الشحادات، لتضيفها إلى سلسلتها المتزايد في أدب الجريمة.



تمتعت الرواية عند صدورها بشهرة واسعة، وفازت بالعديد من الجوائز، أهمها: جائزة "أفضل رواية بوليسية فرنسية"، وجائزة "أفضل سلسلة بوليسية في فرنسا" والتي تلقتها في مهرجان "كيه ديه بولار"، وجائزة "أرسين لوبين" الأدبية لأفضل رواية بوليسية.



تقدِّم المؤلفة، صوفي إيناف، قصة مجموعة من الضباط الذين قررت إدارة شرطة باريس أنهم لم يعد لهم مكانًا وسطهم، ولكن في الوقت نفسه، لا تريد الإدارة تسريحهم، فيتم عمل قسم خاص بهم وتلقى عليهم جميع القضايا التي قُيضت ضد مجهول، أو لم يتم حلَّها، والسبب هو أن الإدارة تريد أن تصبح ناجحة تمامًا وأن يلقى بكل الفشل على القسم الجديد.



وُلدت صوفي إيناف عام 1972، وهي صحافية، ومؤلفة. بدأت مهنتها في الصحافة ناقدة بمجلة "ليون بوش"، قبل أن تنتقل إلى باريس لتعمل بالـ"كوزموبوليتان"، وهي مجلة دولية للمرأة. حيث لها عامود خاص بها تحت عنوان "لا كوزموليت". "جريمة في باريس" هي أول جزء من أول سلسة جريمة تؤلفها، نشرت عام 2015، ونالت جائزة أفضل رواية بوليسية فرنسية، وجائزة أفضل سلسلة بوليسية في فرنسا في مهرجان "كيه ديه بولار" للأعمال البوليسية، وجائزة "أرسين لوبين" الأدبية لأفضل رواية بوليسية.