محكمة بألمانيا تحيل إداريًا إلى المحكمة الأوروبية

أحالت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا، ملف تخزين البيانات المثير للجدل إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج.



وتوجهت المحكمة الإدارية إلى المحكمة الأوروبية لتفسير التوجيه الأوروبي الخاص بحماية البيانات؛ لتوضيح ما إذا كانت تعليمات التكتل في هذا الشأن يمكن أن يُسْتَنْبَط منها إمكانية فرض حظر عام في ألمانيا على تخزين البيانات الذي يتم تطبيقه في كل أنحاء البلاد بدون مدعاة.



كانت المحكمة تنظر شفهيا في وقت سابق في دعويين مرفوعتين من شركتي تيليكوم للاتصالات وشركة سبيس نت لخدمات الإنترنت ضد إجبارهما على تخزين البيانات، حيث رفضت الشركتان هذا الإجراء.



وحصلت الشركتان في بداية الأمر على حكمين لصالحهما من المحكمة الإدارية في كولونيا، التي رأت أن إجبار الشركات على تخزين البيانات يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، وأعفت الشركتان مقدمتي الدعويين من تخزين بيانات عملائهما.



ورفعت الوكالة الاتحادية للشبكات، المسؤولة في ألمانيا عن شبكات الكهرباء والغاز والاتصالات والبريد والسكك الحديدية، استئنافا على الحكمين.



وبإحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية، سيستغرق الأمر بعض الوقت لحين صدور حكم ساري المفعول.



وكانت الوكالة الاتحادية قد علقت في 2017 إلزام الشركات بتخزين البيانات حتى صدور الحكم البات.