فشلت المفاوضات بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وحزب "الليكود"، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



ومن المقرر أن يلقي رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال، بيانًا يتضمن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد الاجتماع الذي عقده بين الجانبين في منزله.



وأوصى 55 صوتا، ريفلين، بتولية نتنياهو تشكيل الحكومة، مقابل 54 صوتا لجانتس.



وأعلنت هيئة الانتخابات لدى الاحتلال، النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست، والتي أظهرت حصول "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، مقابل حصول "الليكود" على 32 مقعدا، فيما حصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدا، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الأسبق، على 8 مقاعد.