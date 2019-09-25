منظمة إغاثية: متطرفون يقتلون رهينة شمال شرقي نيجيريا

أعلنت منظمة إغاثية دولية، أن متطرفين في نيجيريا قتلوا شخصًا ضمن ستة محتجزين كرهائن منذ يوليو الماضي.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن منظمة (العمل ضد الجوع) - في بيان - دعوتها لتحرير باقي الرهائن.



واختطف الرهائن بعد هجوم على قافلتهم في يوليو الماضي على الطريق بين عاصمة ولاية بورنو مايدوجوري وبين مدينة داماساك، وقتل أحد السائقين في الكمين.



وأجبرت الحكومة النيجيرية مطلع الشهر الماضي المنظمة الإغاثية على غلق مكاتبها واتهمتها بدعم المتطرفين.