إصابة 40 شخصًا في انحراف قطار عن مساره بإيران

وقام عمال الانقاذ بنقل الركاب الجرحى إلى مستشفيات في مدينة زاهدان، عاصمة محافظة "سيستان وبلوشستان"، لتلقي العلاج اللازم.





أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الأربعاء، بإصابة 40 راكبًا إثر انحراف قطار عن مساره في جنوب شرقي البلاد؛ قرب الحدود مع باكستان.وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية نقلًا عن تلك الوسائل أن القطار كان منطلقًا في رحلته التي تمتد لمسافة 1500 كيلومتر من مدينة "زاهدان" إلى العاصمة الإيرانية "طهران"، مشيرة إلى أن الحادث وقع عندما خرجت إحدى عربات القطار عن مسارها بسبب رمال على القضبان في منطقة "شورو" المعروفة بتعرضها لعواصف رملية مفاجئة والواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب غربي زاهدان.يذكر أن حوادث انحراف القطارات عن مسارها تحدث من حين لآخر في إيران، إلا أنها نادرًا ما تؤدي إلى وقوع ضحايا. وعلى الرغم من ذلك، قتل وأصيب عشرات الأشخاص جراء تصادم قطاري ركاب في محافظة "سمنان" شمالي إيران في عام 2016.