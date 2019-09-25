"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمي 34 درجة

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس الغد مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة تتراوح بين 32 إلى 34 درجة مئوية.



وأضاف عبدالعال، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية حتى التاسعة صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وأوضح أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.