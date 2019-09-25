طالبان ترفع حظرها على أنشطة "الصحة العالمية" بأفغانستان

رفعت حركة "طالبان" الأفغانية حظرا كانت فرضته سابقا على أنشطة منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة المتشددة، الأمر الذي يسهل جهود القضاء على شلل الأطفال بالبلاد.



وقال متحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد - في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الاوروبية اليوم الأربعاء- "بعد إدراك أوجه قصورها وبعد الاتصالات واللقاءات المستمرة مع ممثلينا، فإن منظمة الصحة العالمية تلقت تصريحا بممارسة أنشطتها".



كما جاء في البيان، أن حركة "طالبان" منحت ضمانا بسلامة موظفي المنظمة، غير أنها وضعت شروطا لعودتهم للعمل بالبلاد، من بينها ألا يقوموا بأي أمر سوى أعمالهم المنوطين بها، والحصول على إذن من الحركة قبل تشغيل العمال، وألا ينفذوا أي حملات سوى تلك المتعلقة بتوفير لِقاحات شلل الأطفال داخل المراكز الصحية.



وكانت حركة طالبان رفعت حظرها - في وقت سابق الشهر الجاري - على مؤسسة "الصليب الأحمر"، والذي فرضته في شهر أبريل الماضي، بدعوى ما وصفته بـ "الأنشطة المشبوهة" خلال حملات تطعيم، الأمر الذي هدد - آنذاك - بتعميق أحد أكثر الأزمات الإنسانية سوءا في العالم.

ومن جهتها.. أكدت الجماعات المعنية بتقديم المساعدة في أفغانستان - التي تسيطر فيها طالبان أو تتنافس على الإستيلاء على أكثر من نصف مقاطعاتها - أنهم لا يتخذون موقفا مساندا لأي جانب.

