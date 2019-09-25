غدًا.. "رمسيس في التحرير" يفتتح الموسم الثقافي بالجامعة الأمريكية

يدشن مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الموسم الثقافي الجديد بإطلاق سلسلة فعاليات "رمسيس في التحرير" التي ستستمر ثلاثة أسابيع، بدءا من غد الخميس إلى 17 أكتوبر المقبل بحرم الجامعة بالتحرير.



وستكون جميع الفعاليات مفتوحة مجانا للجمهور، وفي قلبها معرض فني تفاعلي، يقام بالتعاون مع مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يكون تمثال رمسيس الذي مكث في الميدان من خمسينات القرن الماضي حتى 2006 نقطة الانطلاق لاستكشاف كيف كانت محطة رمسيس للقطارات مصدر إلهام للمصورين والمخرجين السينمائيين ورسامي الكاريكاتير.



وتتضمن الفعاليات حفلا موسيقيا بعنوان "ناس مكان"، ويقدم الموسيقى الشعبية المصرية بتصور عصري، من إخراج الدكتور أحمد المغربي، في الثامنة مساء غد الخميس بقاعة إيوارت.



وفي البرنامج عرض فيلم "رمسيس راح فين؟"، والذي حصد العديد من الجوائز، ويدور حول نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس في 2006، ولكن على مستوى أعمق يتناول الفيلم عدة قضايا منها التراث والأسرة والذكريات والتاريخ الشخصي وكيفية استخدام الثقافة الشعبية والشخصيات السياسية الرموز الفرعونية، ويتبع العرض مناقشة مع مخرج الفيلم عمرو بيومي، وذلك في السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.



وتشمل الفعاليات ندوة حول كيفية نقل الآثار التاريخية العملاقة، وتناقش التعقيدات والصعاب التي تواجه نقل الآثار التاريخية العملاقة في مدينة مزدحمة مثل القاهرة، كما تناقش الموقع الحالي للتمثال بعد نقله من ميدان رمسيس، ويشارك فيها الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، وأكيكو نيشيساكا، نائب مدير المشروع وخبير الترميم بمركز التعاون الدولي الياباني، والدكتور تامر النادي، نائب العميد لشئون الطلاب والتعليم ومدير مختبر الصوت والذبذبة بكلية الهندسة، جامعة عين شمس، وذلك في السابعة يوم الإثنين المقبل.