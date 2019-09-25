"متغير" لعمرو دياب تتصدر ترند "تويتر" بعد ساعات من طرحها

تصدرت أغنية "متغير" للنجم عمرو دياب، ترند الكلمات الأكثر بحثا عبر موقع "تويتر" بعد ساعات قليلة جدا من طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ودشن جمهور الهضبة هاشتاج بعنوان متغير وتصدر الهاشتاج ترند موقع تويتر بعد ساعة واحده من إطلاقه.



وأغنية "متغير" هي خامس أغنية يطرحها عمرو دياب من ألبومه الجديد "أنا غير"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع رامي سمير.

