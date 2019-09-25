سميه الخشاب بالأسود في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة المصرية سميه الخشاب على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت "سمية" في الصورة بفستان أسود اللون، وياقه فضية، سوار يد فضي، واعتمدت تسريحة بسيطة، كذلك انتعلت حذاء أسود عالي الكعب، واعتمدت مكياج ترابي تناسب مع لون بشرتها.



وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع إطلالتها معبرين عن إعجابهم الشديد بها.



يذكر أن سمية الخشاب تستعد لتصوير أحدث أعمالها الفنية مسلسل "بنت القبايل"، خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج حسني صالح.