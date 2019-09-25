باكستان تحذر من أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات

حذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية من هطول أمطار غزيرة محتملة على العديد من المدن بينها كراتشي الأسبوع الجاري.



وذكرت إدارة الأرصاد - في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - أنه من المحتمل أن تهب المزيد من الرياح الموسمية على أجزاء تقع شمال شرقي وجنوب شرقي البلاد وتزداد قوتها غدًا الخميس.



وأضاف البيان محذرًا من أن الأمطار الغزيرة قد تسفر أيضًا عن حدوث فيضانات تتعرض لها مقاطعات من بينها حيدر آباد، وثاتا، وكراتشي يومي السبت والأحد المقبلين.