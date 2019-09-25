الكرملين: التحضيرات جارية لزيارة بوتين إلى المجر

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المجر نهاية شهر أكتوبر القادم.



وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم يتم التحضير لهذه الزيارة، التي ستتم في 30 أكتوبر المقبل ".



يٌذكر أن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أكد في وقت سابق أن الترتيبات جارية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بودابست في نهاية أكتوبر.