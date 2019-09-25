وزير التجارة السوداني يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني أهمية الشراكة مع أصحاب المصلحة، خاصة القطاع الخاص، وذلك لدى لقائه اليوم الأربعاء، غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.



وأشاد مدني بدور الغرفة في خدمة الاقتصاد السوداني، ومواجهة تحديات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن كافة قرارات وسياسات الوزارة الخاصة بالسلع ستُتخذ عقب دراستها، والتشاور حولها مع الشركات والجهات ذات الاختصاص.

وأوضح أن الوزارة تعكف الآن مع الجهات المختصة على تطوير إعداد سياساتها خلال الفترة القادمة، لوضع خطة للبرنامج الإسعافي المعلن من الدولة للمئتي يوم القادمة.



وأشار إلى سعي الوزارة لمحاربة الفساد بأشكاله وأساليبه المختلفة ومراجعة سجل المصدرين والمستوردين، إلى جانب إضفاء القيمة المضافة للمنتجات، وكذلك الاهتمام بالجودة والمواصفات ومكافحة التهريب، ومعالجة قضايا أنشطة الشركات الحكومية، داعيا إلى أهمية التنسيق لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.



من جانبه، أكد علي صلاح علي رئيس غرفة المستوردين تعاون المستوردين المطلق مع وزارة الصناعة والتجارة، في كافة برامجها، وسياساتها المطروحة الداعمة للاقتصاد الوطني، وخلق شراكات قوية بين الجانبين.