"البرنس والفتوة".. مسلسلات الاسم الواحد في رمضان 2020

يستمر عدد كبير من النجوم في عمل جلسات تحضير مع شركات الإنتاج والمخرجين، على أن يبدأوا تصوير مسلسلات شهر رمضان المقبل 2020، مبكرا بعيدا عن الزخم الرمضاني في "لوكيشن التصوير"، حيث تعاقد عدد من النجوم على مسلسلات الشهر الكريم، واتضح منهم فكرة مسلسلات الاسم الواحد لأغلب الأعمال.



وتعاقد الفنان محمد رمضان مع شركة "سينرجي"، ليقدم مسلسل "البرنس" في رمضان 2020، ليكون المسلسل هو التعاون الثاني بينه وبين المخرج محمد سامي، بعد مسلسل "الأسطورة"، حيث يقوم حاليًا بعمل التجهيزات اللازمة واختيار أماكن التصوير.



أما المسلسل الثاني فهو "الفتوة"، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، في ثاني تعاون بينه وبين شركة سينرجي، وثاني تعاون بينه بين المؤلف هاني سرحان، والمخرج حسين المنباوي، ليكون المسلسل ضمن قائمة "مسلسلات الاسم الواحد".



أما المسلسل الثالث فهو مسلسل "النهاية"، الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، والذي يعد عودة له بعد غياب العام الماضي بعد آخر أعماله مسلسل "كفر دلهاب"، وهو العمل الذي تنتجه أيضًا شركة "سينرجي".