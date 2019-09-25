ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة بجانب قطارين بحمولة إجمالية 2478 طن قمح، وعدد 863 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46428 من البضائع العامة منها عدد 150 سيارة نقل محملة بـ 7 آلاف و193 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان اليوم الأربعاء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 14 ألفا و270 طن يوريا و9 آلاف و225 طن فوسفات و1200 طن مولاس و800 طن ملح.

وأضاف البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة نحو 20800 طن ذرة و11 ألفا و519 طن حديد و4 آلاف و933 طن خردة و4آلاف و500 طن قمح و2119 طن خشب، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 139 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 362 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1852 حاوية مكافئة.

وتابع البيان أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء نحو 105132 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص نحو 11 ألفا و160 طنا.