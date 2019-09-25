روحاني: العقوبات الأمريكية على إيران هي الأكثر قسوة في التاريخ

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بـ"الأكثر قسوة في التاريخ".



وقال روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة بذلت كثيرا من الجهود لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي، واصفا ذلك بـ"القرصنة الدولية" وبـ"القتل الصامت لأمة عظيمة".