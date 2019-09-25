ماذا تريد الدول الإفريقية من مجلس الأمن؟

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التمسك بالموقف الإفريقى الموحد القائم على توافق "أوزولوينى" وإعلان "سرت"، مطالبًا بتبنى هذا موقف عادلًا، فى إطار المفاوضات الحكومية، فيما يتعلق بالتمثيل العادل لمعالجة القصور القائم فى تشكيل وعملية اتخاذ القرار فى مجلس الأمن، داعيًا إلى إزالة الظلم التاريخي الواقع على القارة في هذا الشأن.



في هذا الإطار، أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الحديث عن إصلاح وضع مجلس الأمن بدأ منذ سنوات، في ظل انفراد 5 دول فقط دائمة العضوية بالقرار وحق أيًا منهم في رفضه، وهو ما حدث جليًا في استخدام أمريكا "حق الفيتو" ضد ترشيح الدكتور بطرس غالي للمرة الثانية أمينًا عامًا للأمم المتحدة، على الرغم من أنه حصل على أصوات 14 عضوًا.



وأضاف بيومي، في تصريحات لـ "الدستور"، أن المطلوب هو توسيع العضوية الدائمة بحيث يكون هناك 10 أعضاء دائمين و15 غير دائمين، لافتًا إلى أن المفاوضات التي بدأت منذ فترة طويلة في هذا الشأن تعثرت، لأنه ليس لكل الدول مصلحة في هذا الإصلاح، كما أوضح أن مصر والدول الإفريقية ترغب في أن يكون لها مقعدين دائمين في مجلس الأمن.



ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أنه يجب الدفع بهذه الخطوة على مرحلتين، أولهما أن يحدد الأفارقة تلك الدولتين المطلوب تمثيلهما في مجلس الأمن، وذلك في ظل تنافس بين أكبر الدول الإفريقية (مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا)، فإذا ما تم الاتفاق على المستوى الإفريقي فإن ذلك سيدعم من تلك الدول في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن، وهي المرحلة الثانية.



ويتركز الموقف المصري في أن أي توسيع لحجم مجلس الأمن ينبغي أن يأخذ في الحسبان المطالب الإفريقية بتمثيل أكبر في الفئتين الدائمة وغير الدائمة من عضوية المجلس، كما ينبغي أن يكون التمثيل متوازنًا لكل المجموعات الإقليمية.



وترى مصر أن تلك العناصر متوفرة في اتفاق أزوليني الذي ينص على أن يكون الاتحاد الإفريقي هو المسئول عن اختيار ممثليه في مجلس الأمن، وفقًا لمعايير تحددها المنظمة.