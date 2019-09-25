مصر توجه خطابًا رسميًا للأمم المتحدة ردًا على أكاذيب "أردوغان"

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا لرئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، ردا على خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة الذي أساء فيه إلى مصر.



وأكدت وزارة الخارجية، أن ادعاءات أردوغان ضد مصر، لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، معلنة أن النظام التركي يرتكب انتهاكات صارخة في حق شعبه.



وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.



وأشار حافظ إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلًا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.