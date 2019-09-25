السعودية تشيد بالإجماع على اتهام إيران بالهجوم على "أرامكو"

أشادت السعودية الأربعاء بما وصفته اجماعا متزايدا على أن ايران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر.



وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة أشارت إلى أن الاسلحة التي استخدمت في الهجوم هي "اسلحة إيرانية"، مؤكدا ان بلاده تتشاور مع حلفائها.



وصرح للصحافيين في الامم المتحدة "أعتقد أن هناك اجماعا على أن هذا السلوك غير مقبول".



ووعد بأن التحقيق السعودي سيكون "دقيقا للغاية" مضيفا "سنطرح مختلف الخيارات، وسنختار الخيارات المناسبة للرد على الهجمات ضد المملكة".

