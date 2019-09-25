إيران تهدد أمريكا: "عليها أن تدفع أكثر"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أكثر من الاتفاق النووي الذي انسحبت منه، "فعليها أن تدفع أكثر".



وأضاف روحاني، بحسب نص معد لكلمته التي سيدلي بها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حصلت عليه "رويترز"، "ردنا على إجراء محادثات مع أمريكا تحت الضغط هو لا".