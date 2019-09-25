ترامب يؤكد أنه "لم يمارس أي ضغط" على أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه "لم يمارس أي ضغط" على أوكرانيا، بعد أن نشر البيت الأبيض نص مكالمة هاتفية يظهر أنه طلب من كييف التحقيق في شأن نجل منافسه السياسي جو بايدن.



وصرح ترامب للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة "لم يحصل أي ضغط مطلقا"، مضيفا: "لقد كانت رسالة ودية، ولم يكن هناك أي ضغط".



وقال ترامب في اجتماع بفندق في نيويورك حول فنزويلا: إن "جزءا من المشكلة مرتبط بالأخبار الكاذبة، هناك صحفيون كثيرون فاسدون".