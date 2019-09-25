من هم أولو العزم من الرسل؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بالصبر، لقوله تعالى في سورة الأحقاف: "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35)".



وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "أولو العزم من الرسل عددهم خمسة ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم."



وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أن الأربعة الباقين من أولو العزم من الرسل هم سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى.