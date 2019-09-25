"الزراعة": ضبط أكثر من 46 طن لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا رسميًا اليوم، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 46 طنا و301 كجم في 21 محافظة.



والكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الإسماعيلية" فضلًا عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 76 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

