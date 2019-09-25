ترامب يصف إجراءات مساءلته بـ"الأمر المشين"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إجراءات مساءلته التي دفع بها ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بأنها "أمر مشين"، نافيا ممارسته ضغوطا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية بينهما والتي كانت محور هذه المساءلة.



وقال ترامب للصحفيين في نيويورك: "إنها أكبر حملة ملاحقة تستهدف شخصا بعينه في التاريخ الأمريكي وهي أمر مشين".