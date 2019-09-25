أحمد خالد صالح يُحيي الذكرى الخامسة لرحيل والده (صورة)

أحيا الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، الذكرى الخامسة لرحيل والده بنشر صورة لهما معًا عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وقال أحمد خالد، في تعليقه على الصورة: "ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعك بالصالحين ويجمعنا بيك علي خير يا والدي.. خالد صالح الذكري الخامسة".



يذكر أن الفنان خالد صالح، رحل عن عالمنا يوم 25 سبتمبر 2014، عن عمر يناهز الـ 50 عامًا بعد خضوعه لجراحة قلب مفتوح.



وقدم خالد صالح العديد من الأعمال الفنية، ومن أهمها "تيتو، وعمارة يعقوبيان"، وفيلم "أحلام حقيقية" وفيلم "هي فوضى" إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف.



وفي الدراما عرض له في رمضان 2007 مسلسل "سلطان الغرام"، وفي رمضان 2008 "بعد الفراق"، وهما بطولة مطلقة له.