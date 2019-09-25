أمريكا تنشر 500 جندي في ليتوانيا

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، نشر 500 جندي في ليتوانيا في أكتوبر المقبل ولمدة 6 أشهر.



وأكد وزير الدفاع في ليتوانيا رايمونداس كاروبليس -في تصريحات نقلتها قناة "يورونيوز" الإخبارية-: "الرسالة هي أن القوات الأمريكية تستطيع أن تصل في أي وقت وأي مكان وأينما كانت هناك حاجة إليها، مع القوات التي قد تكون مطلوبة لذلك، كما أن أمريكا تختار تحسين حركية قواتها بدلًا من الوجود الدائم".



ويهدف الوجود العسكري الأمريكي، الذي يعد جزءًا من قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في طمأنة حلفاء واشنطن من دول البلطيق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازال ملتزمًا بالجناح الشرقي لأوروبا، بالرغم من التخفيضات الأخيرة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" الأخيرة لمشاريع الدفاع في قارة أوروبا.