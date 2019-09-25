حمادة هلال يستعد لطرح أغنية "أوه لالا" على يوتيوب

يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "أوه لالا" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.



وكان حمادة طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اشرب شاي" على طريقة الفيديو كليب، وتعد التعاون الأول لحمادة مع المخرج أحمد أشرف، والثنائي أوكا وأورتيجا، حيث إن كلمات الأغنية والتوزيع الموسيقي لأوكا، وألحان أورتيجا، وهندسة صوتية جورج يعقوب، وإخراج أحمد أشرف، ولاقت نجاح جماهيري كبير.



يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الدرامية كان مسلسل "ابن أصول" وعرض فى شهر رمضان الماضي من إنتاج سينرجي وشاركته البطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، أحمد حلاوة، رانيا منصور، وتأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير.