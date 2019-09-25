رئيس جزر مارشال تؤكد لتايوان استمرار العلاقات بين الجانبين

قالت وزارة الخارجية في تايون إنها "ممتنة للغاية" لجزر مارشال اليوم الأربعاء لتأكيدها أنها ستحافظ على العلاقات الرسمية مع تايبيه.

ويأتي هذا التأكيد في الوقت الذي تخشى فيه تايوان من أن يؤدي قرار جزر سليمان وكيريباتي بقطع العلاقات مع تايوان في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح الصين إلى أن تحذو الدول الأخرى التي تحتفظ بعلاقات معها حذوها فيما يعرف بنظرية تأثير الدومينو.

ويدعو مبدأ بكين "صين واحدة" دول العام الأخرى إلى تجنب الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بتايوان، إذا أرادوا إقامة علاقات كاملة مع الصين.

وأجرت رئيسة جزر مارشال هيلدا هاين اتصالا هاتفيا شخصيا برئيسة تايوان تساي انج وين اليوم الأربعاء، حسبما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جوان او، وجاء الاتصال بعدما وافقت حكومة جزر مارشال على مشروع قانون لدعم "حق تايوان في المشاركة العادلة في الشئون الدولية".