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محافظات

محافظ الدقهلية يؤكد على أولوية ملف تقنين أراضي الدولة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة له أولوية قصوى وخاصة المساحات الكبيرة والبدء بالمساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة نهاية أكتوبر القادم وستتم إزالة كافة التعديات بعد هذا التاريخ.

جاء ذلك خلال عقد المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة سعد الفرماوي وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المهندس علي عبدالرؤوف بالتشديد على نظافة المدارس من الداخل والخارج وتوعية الطلاب بهذا الشأن، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الجادة لقش الأرز والتصدي لظاهرة السحابة السوداء ومنع حدوثها.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء الاستعدادات لموسم الشتاء ومراجعة أماكن صرف المياه وتحديد أماكن تجمعها لإنشاء بلاعات صرف الأمطار فيها، والتأكد من جاهزية المعدات والسيارات.

وطلب المحافظ من مدير مديرية الطرق المهندس عبدالحميد المصري بعرض تصور لرصف جميع الطرق في نطاق المحافظة للعرض على وزير التنمية المحلية.

كما شدد المحافظ على أهمية سرعة الرد على شكاوي المواطنين من مختلف القطاعات وخاصة خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين وقال لابد أن يكون رد فعلنا سريع واستجابتنا على الفور، مضيفا: أنه لابد من سرعة الانتهاء من تطبيق الدفع الإلكتروني في كل الجهات.

وأوضح شاروبيم أن الدولة ماضية في مسارها للإصلاح والتنمية ولابد من منع سير التكاتك في المدن ومصادرة المخالف منها، مضيفا: أن الحكومة تعمل على تعميم السيارات التي تستخدم الغاز بدلا من السولار للحد من التلوث.

كما شهد الاجتماع تكريم المحافظ لنائب رئيس مجلس الدولة المستشار رامي إبراهيم عبداللطيف على جهوده المتميزة خلال فترة عمله مستشار مفوضا من الدولة بالمحافظة.

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