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مصر

"الحاصلات الزراعية": روسيا من أكبر الأسواق المستوردة من مصر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:49 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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افتتح السفير إيهاب نصر - سفير مصر لدى روسيا الجناح المصري بمعرض World Food Moscow، والذي يقام بالعاصمة الروسية موسكو في الفترة من ٢٤-٢٧ سبتمبر ٢٠١٩، وتشارك فيه مصر بجناح وطني يضم ٢٥ شركة مصرية منها ١٣ شركة تعمل في مجال تصدير المحاصيل الزراعية الطازجة.

وقال المهندس عبد الحميد دمرداش - رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن السوق الروسية يعد من أكبر وأهم الأسواق المستوردة للمحاصيل الزراعية المصرية الطازجة ويمثل تواجد مصر في هذا المعرض أهمية كبيرة لمتابعة آخر تطورات السوق، وتوجه المستهلكين الروس لتوفير متطلباته، وذلك للحفاظ على الحصة السوقية لمصر من الخضر والفاكهة داخل السوق الروسية.

وأضاف "الدمرداش" في تصريحات اليوم، أنه يتم تنويع المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها لروسيا وإدخال أصناف جديدة مثل الفراولة والخس والعنب بجانب الأصناف التقليدية مثل البطاطس والبرتقال لضمان زيادة صادراتنا الزراعية لهذا السوق المهم وكذا زيادة العائد التصديري.

ووصلت صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 4.3 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، وتحتل روسيا المرتبة الثانية منها بكمية وصلت إلى 573 ألف طن بنسبة 13% بقيمة وصلت إلى 266 مليون دولار بنسبة 12% وأهم المحاصيل التي يتم تصديرها لروسيا هي الموالح بكمية وصلت إلى 298 ألف طن بقيمة 122 مليون دولار تليها البطاطس بكمية وصلت إلى 132 ألف طن بقيمة 51 مليون دولار، ثم البصل بكمية 67 ألف طن بقيمة 24 مليون دولار ثم الرمان والعنب.

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