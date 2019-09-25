ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن اتفاقا للتجارة مع الصين قد يحدث في موعد أقرب مما يظن الناس.



وأدلى ترامب بهذا التعليق للصحفيين بعد يوم من توجيهه انتقادات لاذعة إلى الممارسات التجارية للصين في كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال فيها إنه لن يقبل "إتفاقا سيئا" في مفاوضات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين.