الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البريدي العالمي يسعى لحل توافقي بشأن مشكلة أسعار التعويضات

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:49 م
البريدي العالمي
البريدي العالمي
أ ش أ
طباعة
تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي مشاوراتها خلال مؤتمرها الثالث الاستثنائي المنعقد حاليا في جنيف؛ للتوصل إلى حل توافقي في محاولة للإبقاء على الولايات المتحدة الأمريكية عضوا بالمنظمة في ظل تهديد الأخيرة بالانسحاب في حال عدم التوصل إلى حل لتلك المشكلة حيث ترى أن الأسعار الحالية للتعويضات الخاصة بالمناولة والنقل والتوصيل للرسائل البريدية الضخمة والطرود الصغيرة عبر الحدود هي غير عادلة ولأنه لابد من زيادتها.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي قد رفضت أمس أحد الاقتراحات الثلاثة المطروحة ؛ وذلك بعد التصويت على الاقتراح المعروف باسم (الخيار ب) والذي تقوم الدول بمقتضاه بالإعلان عن معدلات الأسعار البريدية لديها في العام القادم 2020 ورفضت 78 دولة الاقتراح مقابل 57 دولة وافقت عليه بينما امتنعت 9 دول عن التصويت فى اقتراع سري.

وتجري مشاورات بين الدول الأعضاء منذ صباح اليوم على أمل التوصل إلى تسوية بالاتفاق على المقترح (سي) الذى يسمح بأن تقوم الدول بتعديل هذه الأسعار(التعريفات) البريدية للرسائل البريدية الضخمة والطرود الصغيرة ؛ وذلك بتسريع الزيادات بالتدريج مع الحفاظ على المنهجية الحالية وذلك في الفترة من 2021 وحتى 2025 وبهدف معالجة مخاوف الدول المتعلقة بتغطية التكاليف وتشوهات السوق في ظل النظام الحالي.

وتسابق الدول الأعضاء الزمن للتوصل إلى حل توافقي خاصة وأن المؤتمر ينتهى عمليا غدا الخميس بعد انتهاء فترته الصباحية كما أنه وفي حال فشل التوصل لتسوية ضمن المقترح الجاري بحثه اليوم (سي) فإن المتبقي سيكون الخيار (أ)، والذي يقترح الاستمرار في هيكل الأسعار الحالي مع تسريع الزيادات المخططة في الأسعار ونقل جميع البلدان إلى نظام معدل واحد في العام القادم 2020.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ قانون: تسليم المقاول الأجير والناشط البذىء بعد صدور أحكام نهائية ضدهما

منذ يومين

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

منذ حوالي 6 ساعات

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

منذ يوم

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا في ملابسات تصويت مصر لـ"محمد صلاح"

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

إخواني هارب لشباب الجماعة:"ابتعدوا عن الكنائس.. نجهز عملًا كبيرًا سيهز البلد" (تسريب صوتي)

هونيس يهدد بسحب لاعبي بايرن من المنتخب الألماني

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي شلل الأطفال في الفلبين

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

الرئيس نيوز

حبس مدير إنتاج في قضية "حشرات بيبسي" سنة مع الشغل

السعودية: نبحث مع حلفائنا "خيارات الرد" على هجوم أرامكو

"غباشي": إشارة الرئيس بداية لـ"تدويل" قضية سد النهضة

السيسي في الأمم المتحدة: 3 محاور تحرّك لتحقيق أهداف "التنمية المستدامة"

منوعات

روما تغلق ماكدونالدز استنادًا إلى مخاوف أثرية

الصين تعزز التطعيم ضد سرطان عنق الرحم

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

اختبار حقيبة النوم مطلوب قبل الشراء لتجنب المفاجآت غير السارة

كشكول

"أبو شرخ" عميدا لطب فاقوس جامعة الزقازيق

تطبيق مقرر ريادة الأعمال والابتكار على ١٦٠ ألف طالب بجامعة الإسكندرية

جامعة الأزهر تهنئ "صيدلة بنين القاهرة" لحصولها على الاعتماد

تجارة المنصورة تناقش تحسين أجور العاملين من الموارد الذاتية

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان: "أصحاب دعوات التظاهر خائنون للدين والأوطان" - فيديو

لجان «الإرهابية» تشترى «صفحات مليونية» لترويج «دعوات الفوضى»

مقتل 11 داعشيًا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية

مقتل داعشى فى عملية أمنية لقوات "قسد" بدير الزور


زيت وسكر

من هو “القاتل الصامت” في عالم السرطان؟

فصل الكهرباء عن بعض مناطق البحر الأحمر.. غدًا

رسميًا.. الإنتهاء من صرف مقررات شهر سبتمبر التموينية

تطعيم طلبة الدقهلية ضد مرض “التيتانوس”

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض "العزف على الأمواج" بمركز محمود مختار.. غدًا

اعتراضًا على "المارلبورو".. "الناشرين" يوفر أفضل سعر لكرتونة شحن الكتب

محاضرات تثقيفية وعروض فنية بثقافة سوهاج

اكتشاف المواهب الفنية لـ"جيل أكتوبر" بشرم الشيخ

صفحتنا ع الفيس بوك