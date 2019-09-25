البريدي العالمي يسعى لحل توافقي بشأن مشكلة أسعار التعويضات

تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي مشاوراتها خلال مؤتمرها الثالث الاستثنائي المنعقد حاليا في جنيف؛ للتوصل إلى حل توافقي في محاولة للإبقاء على الولايات المتحدة الأمريكية عضوا بالمنظمة في ظل تهديد الأخيرة بالانسحاب في حال عدم التوصل إلى حل لتلك المشكلة حيث ترى أن الأسعار الحالية للتعويضات الخاصة بالمناولة والنقل والتوصيل للرسائل البريدية الضخمة والطرود الصغيرة عبر الحدود هي غير عادلة ولأنه لابد من زيادتها.



وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي قد رفضت أمس أحد الاقتراحات الثلاثة المطروحة ؛ وذلك بعد التصويت على الاقتراح المعروف باسم (الخيار ب) والذي تقوم الدول بمقتضاه بالإعلان عن معدلات الأسعار البريدية لديها في العام القادم 2020 ورفضت 78 دولة الاقتراح مقابل 57 دولة وافقت عليه بينما امتنعت 9 دول عن التصويت فى اقتراع سري.



وتجري مشاورات بين الدول الأعضاء منذ صباح اليوم على أمل التوصل إلى تسوية بالاتفاق على المقترح (سي) الذى يسمح بأن تقوم الدول بتعديل هذه الأسعار(التعريفات) البريدية للرسائل البريدية الضخمة والطرود الصغيرة ؛ وذلك بتسريع الزيادات بالتدريج مع الحفاظ على المنهجية الحالية وذلك في الفترة من 2021 وحتى 2025 وبهدف معالجة مخاوف الدول المتعلقة بتغطية التكاليف وتشوهات السوق في ظل النظام الحالي.



وتسابق الدول الأعضاء الزمن للتوصل إلى حل توافقي خاصة وأن المؤتمر ينتهى عمليا غدا الخميس بعد انتهاء فترته الصباحية كما أنه وفي حال فشل التوصل لتسوية ضمن المقترح الجاري بحثه اليوم (سي) فإن المتبقي سيكون الخيار (أ)، والذي يقترح الاستمرار في هيكل الأسعار الحالي مع تسريع الزيادات المخططة في الأسعار ونقل جميع البلدان إلى نظام معدل واحد في العام القادم 2020.

