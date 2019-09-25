بارتي تهزم كينين وتبلغ دور الثمانية في بطولة ووهان للتنس

أحبطت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا انتفاضة متأخرة لمنافستها الأمريكية صوفيا كينين لتبلغ دور الثمانية في بطولة ووهان المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء بينما خسرت كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية بمجموعتين متتاليتين أمام الأوكرانية الشابة ديانا ياسترمسكا.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى دون أي مشاكل كافحت بارتي في المجموعة الثانية بعد تأخرها بكسر للارسال وأنقذت نقطتين لحسم المجموعة لتتفوق على كينين 6-3 و7-5 وتحقق ثالث انتصار لها على بطلة قوانغتشو البالغة من العمر 20 عاما في أربع مواجهات جمعت بينهما هذا الموسم.

وستتقابل اللاعبة الاسترالية في المباراة المقبلة مع بترا مارتيتش التي فازت على فيرونيكا كودرميتوفا الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-1.

وانتهت آمال بليسكوفا المصنفة الثانية على العالم في إزاحة بارتي المصنفة الأولى على العالم بنهاية الأسبوع بالخسارة 6-1 و6-4 أمام ياسترمسكا.

ولم تضيع المصنفة 19 في البطولة أي إرسال لها وسددت 26 ضربة ناجحة في مواجهتها مع منافستها التشيكية لتتغلب على لاعبة ضمن المصنفات العشر الاوليات لأول مرة في تاريخها.

وستلعب ياسترمسكا في المواجهة المقبلة مع بترا كفيتوفا المصنفة العاشرة التي تأهلت لدور الثمانية بالفوز 6-3 و6-3 على سلون ستيفنز وهو أول انتصار لها على البطلة السابقة لأمريكا المفتوحة.

وانسحبت هاليب بطلة فرنسا المفتوحة السابقة في المجموعة الأولى من المواجهة أمام ايلينا ريباكينا المشاركة ببطاقة دعوة بينما كانت متأخرة 5-4 بعد أن شعرت بألم شديد.

وأبلغت المصنفة الرابعة مؤتمرا صحفيا "أعاني من إصابة في أسفل الظهر. أعتقد انها عضلية لكني لا أدري حقا طبيعتها لاني لم أفحصها بالشكل المناسب".

وعانت اللاعبة الرومانية من انزلاق غضروفي في أواخر العام الماضي لتغيب عن البطولة الختامية.

وأضافت "شعرت بألم حاد.. لا أدري إن كان الأمر له علاقة بالاصابة السابقة. بدا مختلفا هذه المرة لكنه في نفس المكان".

وستتقابل ريباكينا في المباراة المقبلة مع لاعبة روسيا البيضاء والمصنفة التاسعة أرينا سابالينكا التي تفوقت على الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة السادسة 6-1 و7-6.

وفازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا 6-4 و6-2 لتبقى في طريقها للتأهل للبطولة الختامية في الصين التي تسعى فيها للاحتفاظ باللقب.