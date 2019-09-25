تحرير 77 محضرا لحرق المخلفات الزراعية

حررت وزارة البيئة 77 محضر حرق للمخلفات الزراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.



كما تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2743 منشأة صناعية سواء منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 634 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



ونفذت الوزارة أيضا عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 14325 سيارة، وتبين مخالفة 3019 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



واستكمالًا لدور وزارة البيئة التوعوي لرفع الوعى البيئي للمواطنين، نفذت إدارات الإعلام بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1076 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.



جدير بالذكر أنه يتم المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.



ونوهت الوزارة إلى استقبال الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية.