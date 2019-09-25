الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحرير 77 محضرا لحرق المخلفات الزراعية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:48 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
حررت وزارة البيئة 77 محضر حرق للمخلفات الزراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2743 منشأة صناعية سواء منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 634 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت الوزارة أيضا عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 14325 سيارة، وتبين مخالفة 3019 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستكمالًا لدور وزارة البيئة التوعوي لرفع الوعى البيئي للمواطنين، نفذت إدارات الإعلام بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1076 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

جدير بالذكر أنه يتم المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

ونوهت الوزارة إلى استقبال الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

منذ أقل من ساعتين

إخواني هارب لشباب الجماعة:"ابتعدوا عن الكنائس.. نجهز عملًا كبيرًا سيهز البلد" (تسريب صوتي)

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ قانون: تسليم المقاول الأجير والناشط البذىء بعد صدور أحكام نهائية ضدهما

منذ يوم

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

إخواني هارب لشباب الجماعة:"ابتعدوا عن الكنائس.. نجهز عملًا كبيرًا سيهز البلد" (تسريب صوتي)

هونيس يهدد بسحب لاعبي بايرن من المنتخب الألماني

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي شلل الأطفال في الفلبين

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

الرئيس نيوز

حبس مدير إنتاج في قضية "حشرات بيبسي" سنة مع الشغل

السعودية: نبحث مع حلفائنا "خيارات الرد" على هجوم أرامكو

"غباشي": إشارة الرئيس بداية لـ"تدويل" قضية سد النهضة

السيسي في الأمم المتحدة: 3 محاور تحرّك لتحقيق أهداف "التنمية المستدامة"

منوعات

روما تغلق ماكدونالدز استنادًا إلى مخاوف أثرية

الصين تعزز التطعيم ضد سرطان عنق الرحم

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

اختبار حقيبة النوم مطلوب قبل الشراء لتجنب المفاجآت غير السارة

كشكول

"شعلان" لخريجي صيدلة الزقازيق: الوطن ينتظر منكم العطاء المتواصل

"أبو شرخ" عميدا لطب فاقوس جامعة الزقازيق

تطبيق مقرر ريادة الأعمال والابتكار على ١٦٠ ألف طالب بجامعة الإسكندرية

جامعة الأزهر تهنئ "صيدلة بنين القاهرة" لحصولها على الاعتماد

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان: "أصحاب دعوات التظاهر خائنون للدين والأوطان" - فيديو

لجان «الإرهابية» تشترى «صفحات مليونية» لترويج «دعوات الفوضى»

مقتل 11 داعشيًا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية

مقتل داعشى فى عملية أمنية لقوات "قسد" بدير الزور


زيت وسكر

من هو “القاتل الصامت” في عالم السرطان؟

فصل الكهرباء عن بعض مناطق البحر الأحمر.. غدًا

رسميًا.. الإنتهاء من صرف مقررات شهر سبتمبر التموينية

تطعيم طلبة الدقهلية ضد مرض “التيتانوس”

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض "العزف على الأمواج" بمركز محمود مختار.. غدًا

اعتراضًا على "المارلبورو".. "الناشرين" يوفر أفضل سعر لكرتونة شحن الكتب

محاضرات تثقيفية وعروض فنية بثقافة سوهاج

اكتشاف المواهب الفنية لـ"جيل أكتوبر" بشرم الشيخ

صفحتنا ع الفيس بوك