فيفا: الأطراف المعنية بكرة القدم توصي بوضع سقف لعمولات وكلاء اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء، أنه والأطراف المعنية باللعبة وافقوا على توصية بوضع سقف لعمولات وكلاء اللاعبين وحدود لنظام الإعارة مع سعي المنظمة لإصلاح نظام الانتقالات الحالي.

وقال الفيفا إن لجنة المعنيين بكرة القدم وافقت على "وضع سقف لعمولات الوكلاء (10 بالمئة من قيمة أي صفقة انتقال للوكيل الذي يمثل النادي الذي يبيع اللاعب و3 بالمئة من مكافأة اللاعب لوكيله و3 بالمئة من مكافأة اللاعب للوكيل الخاص بالنادي الذي يضم اللاعب".

ووافقت لجنة المعنيين بكرة القدم أيضا على وضع حدود لتمثيل الوكيل لأكثر من جهة لتجنب تعارض المصالح.