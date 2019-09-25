وزير الطاقة الأردني: عمان تعمل على التحول في الطاقة المتجددة

قالت وزيرة الطاقة الأردنية هلا زواتي، إن بلادها تعمل على التحول الواضح في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى نجاح الأردن في توصيل خدمات الكهرباء إلى 99% من المواطنين الأردنيين في جميع أنحاء المملكة.



جاء ذلك خلال في الكلمة التي ألقتها وزيرة الطاقة اللبنانية خلال افتتاح أعمال منتدى بيروت الدولي العاشر للطاقة والمياه، بحضور وزيرة الطاقة الأردنية هلا زواتي.



وأكدت أهمية الدور الخاص بالتكنولوجيا الحديثة، وخصوصا الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والشبكات الذكية في التحول في قطاع الطاقة والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة أصبحت تسمح لأي مستهلك أن يكون منتجا، وليس كما في السابق حيث كان الإنتاج يقتصر على محطات التوليد المركزية، وأن الأردن أصبح فيها نحو 15 ألف منتج للطاقة.



وأشارت إلى أن الأردن يعتمد حاليا على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة 88%، في مقابل 12% طاقة متجددة، وأنه بنهاية العام المقبل ستصبح نسبة الطاقة المتجددة في الأردن 20% مع تقليص الطاقة التقليدية لتصبح 80%، لافتة إلى أن أهداف سياسات الطاقة في الأردن من تنويع المصادر، الاعتماد على الذات من خلال توفير مصادر محلية ومستدامة.