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اقتصاد

وزير الطاقة اللبناني: مسار تطور الطاقة المتجددة يخلق فرصة كبيرة للاستثمارات

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:46 م
جريدة الدستور
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قالت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني، إن مسار تطور الطاقة المتجددة في لبنان، سيخلق فرصة كبيرة للاستثمار في السنوات العشر المقبلة، لا سيما مع حرص الوزارة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، مشددة على التزام الوزارة بالوصول إلى هدف 12% طاقة متجددة في العام المقبل 2020 من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها في لبنان.

جاء ذلك خلال في الكلمة التي ألقتها وزيرة الطاقة اللبنانية خلال افتتاح أعمال منتدى بيروت الدولي العاشر للطاقة والمياه، بحضور وزيرة الطاقة الأردنية هلا زواتي.

وأكدت إن وزارة الطاقة وقعت 3 عقود شراء الطاقة من مزارع الرياح في منطقة عكار (شمالي لبنان) بقدرة إجمالي تبلغ 226 ميجاوات، في إطار الهدف المتعلق بالعام المقبل، إلى جانب إطلاق دفاتر الشروط الخاصة بمشروع بناء محطات جديدة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، كما أنه يتم بحث العروض الخاصة ببناء محطات الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 180 ميجاوات.

وقالت إن لبنان يعمل على تطوير خريطة الطريق الوطنية التي تستهدف الوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 30% من مزيج الطاقة الكلي في لبنان مع حلول عام 2030، لافتة إلى وجود حاجة ملحة لتطوير بيئة الاستثمار الملائمة والجاذبة أمام الراغبين في الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وزيادة الثقة عند المستثمرين.

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