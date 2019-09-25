إخواني هارب لشباب الجماعة:"ابتعدوا عن الكنائس.. نجهز عملًا كبيرًا سيهز البلد" (تسريب صوتي)





وقال بطيخ في مكالمة هاتفية مسربة مع الشاب:" أنا حابب في البداية أبلغك وكل الأخوة في مصر، إننا فخورين باللي حصل في مصر اليومين اللي فاتوا في المظاهرات، وخاصة إنها أحرجت النظام بشكل كبير جدا، ووضعته في حجمه الطبيعي أمام العالم"





وتابع :" أنا مستبشر إنه في نصر كبير هيتحقق خلال اليومين الجايين، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية هيكون عندكم مهام كبيرة وكتيرة علشان نحقق مكتسبات جديدة من خلال المظاهرات، ونستعيد القدرة التنظيمية للحشد والتظاهر الفترة الجاية"





وواصل:" أوصيكم بالصبر، إحنا بنستعيد تعاطف العالم معانا بشكل كبير، والإخوة هنا في تركيا مصرين على المساعدة والمساندة، وإحنا لازم نتبع نفس السياسية بالظهور في المظاهرات والاختفاء وقت الضرورة إذا لزم الأمر"





ليرد الشاب الإخواني:" انا فاهم حضرتك يا دكتور، وبطمن حضرتك إحنا جاهزين، وبنرشد الإخوة في كل المحافظات علشان نحتشد الجمعة الجاية للمظاهرات"





وتابع القيادي الإخواني علي بطيخ في حديثه مع الشاب،:" مش محتاج أكد عليك تاني في التعليمات الأخيرة، وخاصة ممنوع الاقتراب من الأديرة والكنائس تماما، احنا بنجهز لهم حاجة ستزيد الأمر اشتعالا "





وواصل :" خلال الفترة الجاية الابتعاد عن الكنائس والأديرة، وأبشركم بعمل كبير هيهز البلد بجد"





عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تسريبًا صوتيًا لقيادي إخواني هارب يدعى علي بطيخ، وأحد شباب الإخوان في مصر.