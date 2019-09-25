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القبلة

خريجى الأزهر: "أوطان بلا إرهاب" رسالة سلام للعالم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:44 م
جريدة الدستور
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أكد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، أن المبادرة التي أطلقتها المنظمة، اليوم الأربعاء بجامعة الأزهر تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب" تهدف إلى حمل رسالة الرحمة والسلام في العالم كله، ونشر ثقافة التعايش التى دعا إليها الإسلام، والوقوف فى وجه الأفكار الإرهابية المتشددة والمتطرفة.

وقال "القوصى"- خلال اجتماع مجلس جامعة الأزهر: إن الأزهر الشريف جامعًا وجامعة يلعب دورًا بارزًا في محاربة جماعات الظلام التي خلقت من وحي أكاذيبها وسمومها دينًا مغايرًا، ومخالفًا لتعاليم ديننا الحنيف البعيد كل البعد عن المغالاة والتطرف.

من جانبه، أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، تضامن الجامعة مع مبادرة "أوطان بلا إرهاب" بتفعيل أنشطتها وعقد العديد من الفعاليات بكل الكليات، مشيرًا إلى التعاون مع كل أنشطة المنظمة التى تعمل على تأهيل الأزهريين كمشروع سفراء الأزهر ومنحة 5000 أزهري.

بدوره، قال أمين عام المنظمة ومستشار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبدالدايم نصير: إن هناك عوامل جذب من قبل الجماعات المتطرفة للشباب في كل البلدان، موضحًا أنه يجب تنفيذ هذه المبادرة داخل كل الكليات مع المصريين والوافدين لمواجهة الإرهاب.

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أسامة ياسين، التعاون الثنائي بين المنظمة والجامعة في تنفيذ مشروع "سفراء الأزهر" والتدريبات المختلفة، موضحًا أن هذه المبادرة تعد تكملة للجهود المتوالية المبذولة من قبل المنظمة في مواجهة التطرف والإرهاب حول الها لعالم، حيث أطلقت من قبل مشروعًا علميًا لتفنيد الأفكار المتطرفة، للرد على مروجيها الذين يستغلونها في استقطاب الشباب والفتيات، وترجمت للعديد من اللغات.

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