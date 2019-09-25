البابا يترأس اجتماعه الأسبوعي بالكاتدرائية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماعه الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ويشارك قداسته في صلوات العشية التي تسبق إلقائه عظته الأسبوعية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشمامسة والأقباط.



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف سبتمبر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز" لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم الشهر الجاري، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما عدا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا حتى تحتفل بصوم الميلاد في 25 نوفمبر المقبل.