إحباط تهريب 11 قطعة أثرية بميناء الغردقة

نجحت الوحدة الأثرية بميناء الغردقة البحري بالتعاون مع وحدة مباحث الميناء، اليوم الأربعاء، في ضبط 11 قطعة أثرية قبل خروجها بطريقة غير شرعية خارج البلاد مع أحد الركاب.



وقال حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بالوزارة، في تصريح اليوم، إنه تم العثور على هذه القطع داخل أمتعة أحد المسافرين الذي اشتبهت فيه وحدة مباحث مينا الغردقة التي فتشت أمتعته بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضاف "همام" أنه تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة السيد حجازي علي عباس المشرف على الوحدات الأثرية بالغردقة والبحر الأحمر، والتي بدورها أقرت بأثرية 11 قطعة، تضم دنانير تحمل اسم الملك الكامل، وترجع إلى العصر العباسي والأيوبي، بالإضافة إلى أجزاء من سرج خيل يرجع لعصر أسرة محمد علي باشا.



وأوضح أنه تمت مصادرة تلك القطع لصالح وزارة الآثار طبقًا للقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق.