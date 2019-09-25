واشنطن تكشف تفاصيل مكالمة ترامب ونظيره الأوكرانى بشأن "بايدن"

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، حول إجراء تحقيق بشأن المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن.



وأفرجت وزارة العدل الأمريكية، عن فحوى المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني، مشيرة إلى أن مذكرة المكالمة تنص على أن الرئيس الأمريكي طلب من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن جو بايدن، نائب الرئيس السابق، كذلك على خلفية طلب رئيسة مجلس النواب فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي.



وفي وقت سابق، قال المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه فوق القانون، مؤكدًا أن محاسبته ليست مسألة حزبية، بل قضية وطنية.



وقال "بايدن" في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء: "لدينا رئيس يعتقد ألا حدود لسلطته، وأنه يستطيع فعل أي شيء والنجاة بفعلته وأنه فوق القانون".



وأضاف أن الرئيس الأمريكي يلاحق زعيم دولة أخرى لإجراء تحقيق بخصوص مكون سياسي أمريكي لمساعدته على الفوز بالانتخابات الأمريكية، مؤكدًا أن ذلك "ليس سلوك رئيس أمريكي".