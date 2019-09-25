إنشاء مخابئ للطائرات الروسية في قاعدة جوية بسوريا

أنشأ الخبراء الروس مخابئ لمقاتلات "سو - 35" وقاذفات "سو-34" الروسية في قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا.



وأكد نائب قائد فوج الطائرات المقدم قسطنطين دولغوف، أن مخابئ الطائرات تزود بشكل منتظم بالوقود وغيره من المحروقات، الأمر الذي قلص الوقت اللازم لإعداد الطائرة للقيام بطلعة جوية أخرى.



وأضاف أن مخابئ الطائرات في "حميميم" بلغ 18 مخبأ، حيث تمت تقوية السقف بهيكل معدني يمكن أن يحمي الطائرة من أي طائرة "درون" انتحارية حال تسللها إلى أجواء القاعدة.