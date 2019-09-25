الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ننشر أعداد المشاركين بالمؤتمر العام للمحامين بالمحافظات

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:40 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
طباعة
قال أيمن الفولي، عضو مجلس النقابة العامة عن محامي الإسكندرية، بأن أعداد المحامين المشاركين بمؤتمر نقابة المحامين السنوي، الذي يترأسه النقيب العام، سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، ويستمر حتى 28 سبتمبر الحالي؛ من نقابتي شرق وغرب الإسكندرية بلغت 350 محاميًا، وتم نقلهم إلى فندق بمدينة الغردقة من خلال 7 أتوبيسات، مؤكدًا على أن المؤتمر فرصة لالتقاء المحامين على مستوى الجمهورية، ومناقشة التعديلات الجديدة بقانون المحاماة.

وأضاق أحمد الزلاط، عضو مجلس نقابة بورسعيد، أن نقابة محامي بورسعيد مشاركة في المؤتمر بعدد 158 محاميًا، وتم نقلهم عن طريق 3 أتوبيسات وميني باص، مشيرًا إلى أن التسكين كان على أتم وجه، وفي أسرع وقت.

وأفاد صالحين المهدي، عضو مجلس النقابة العامة عن نقابة جنوب الجيزة، بأنه لا يوجد وجه مقارنة بين أماكن الإقامة في فنادق مدينة الغردقة العام الحالي، والعام السابق، حيث إن جميع الفنادق هذا العام من فئة 5 نجوم، ذات الخدمة الممتازة التي تتناسب مع السادة المحامين، مشيرًا إلى أن عدد المحامين المشاركين في المؤتمر من نقابة ٦ أكتوبر بلغ ٢١٠ محامين، وكان فى العام السابق ١٤٠ فقط.

فيما أوضح إبراهيم عبدالله حسن، عضو مجلس نقابة جنوب أسيوط، أن المشاركة من نقابة جنوب أسيوط بلغت ١٥٠ عضوًا، ومن شمال ١٣٠، لافتًا إلى أنه للوهلة الأولى، شعر جميع المشاركين في المؤتمر السنوي بجودة الفنادق، وحسن الاستقبال، وسرعة التسكين.

وأكد ماهر حمودة، عضو نقابة محامي المنوفية، خلال توافد المحامين على الفنادق، استعدادًا لافتتاح المؤتمر السنوي للمحامين، أن عملية التسكين للوافدين تتم على قدم وساق، كما أن الشكل العام للفنادق هذا العام مبشر بالخير، نظرًا لجودتها وتميزها، مضيفًا أن نقابة محامي المنوفية تشارك بـ185 محاميًا من مختلف الجزئيات، كما قامت الفرعية بإعداد عدد من المقترحات لعرضها، خلال المؤتمر، على النقيب العام، ومجلس النقابة العامة.

وقال براهيم عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن نقابة محامي الإسماعيلية تشارك في المؤتمر السنوي هذا العام بـ136 محاميًا، بخلاف أعضاء الفرعية، كما أن الأعداد المشاركة في المؤتمر هذا العام تبشر بنجاحه.

ويفتتح المؤتمر في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء.

ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح، وهي: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومـدونة السـلـوك المهـني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة. ويشارك بالمؤتمر 6500 محام، ولفيف من القيادات النقابية من مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ قانون: تسليم المقاول الأجير والناشط البذىء بعد صدور أحكام نهائية ضدهما

منذ يوم

ما سر صمت تركي آل شيخ والهضبة وهنيدي على هجوم المقاول الأجير محمد علي؟

منذ حوالي 10 ساعة

طبيبة تطالب زوجها بـ175 ألف جنيه مصروفات مصيف

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

هونيس يهدد بسحب لاعبي بايرن من المنتخب الألماني

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

الرئيس نيوز

"السيستم واقع" وخلل منظومة الشكاوى.. مثار مناقشات "محلية النواب" مع الحكومة

برلماني: أجر حسام البدري يثير استفزاز وغضب المواطنين

بعد أزمة "حسن نافعة".. أستاذة إعلام تطالب بالتصدي لمن يتعاون مع قنوات الإخوان ضد مصر

إثيوبيا: مشروع "سد النهضة" اكتمل بنسبة 68.3%

منوعات

روما تغلق ماكدونالدز استنادًا إلى مخاوف أثرية

الصين تعزز التطعيم ضد سرطان عنق الرحم

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

اختبار حقيبة النوم مطلوب قبل الشراء لتجنب المفاجآت غير السارة

كشكول

جامعة بني سويف: الدولة تولي اهتمامًا بذوي الاحتياجات الخاصة

فتح باب القبول لـ"اللغة والترجمة" في "آداب طنطا"

"دسوقي" يناقش خطة الأنشطة مع اتحاد طلاب كفر الشيخ

بالفيديو... معلمة تجبر تلميذ بالأول الابتدائي على درس خصوصي

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان: "أصحاب دعوات التظاهر خائنون للدين والأوطان" - فيديو

لجان «الإرهابية» تشترى «صفحات مليونية» لترويج «دعوات الفوضى»

مقتل 11 داعشيًا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية

مقتل داعشى فى عملية أمنية لقوات "قسد" بدير الزور


زيت وسكر

ما الخطوة المقبلة لـ”مصر” بعد تعثر مفاوضات سد النهضة؟

وزير القوى العاملة: مصر ترحب بأي تعاون إفريقي في مجال العمل والعمال

“نيسان” تقرر سحب مليون سيارة من السوق الأمريكي

“الصحة”: عيادة “تحيا مصر إفريقيا” تبدأ عملها بجنوب السودان

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

اعتراضًا على "المارلبورو".. "الناشرين" يوفر أفضل سعر لكرتونة شحن الكتب

محاضرات تثقيفية وعروض فنية بثقافة سوهاج

اكتشاف المواهب الفنية لـ"جيل أكتوبر" بشرم الشيخ

ورش فنية متنوعة بمكتبة البحر الأعظم

صفحتنا ع الفيس بوك