ننشر أعداد المشاركين بالمؤتمر العام للمحامين بالمحافظات

قال أيمن الفولي، عضو مجلس النقابة العامة عن محامي الإسكندرية، بأن أعداد المحامين المشاركين بمؤتمر نقابة المحامين السنوي، الذي يترأسه النقيب العام، سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، ويستمر حتى 28 سبتمبر الحالي؛ من نقابتي شرق وغرب الإسكندرية بلغت 350 محاميًا، وتم نقلهم إلى فندق بمدينة الغردقة من خلال 7 أتوبيسات، مؤكدًا على أن المؤتمر فرصة لالتقاء المحامين على مستوى الجمهورية، ومناقشة التعديلات الجديدة بقانون المحاماة.



وأضاق أحمد الزلاط، عضو مجلس نقابة بورسعيد، أن نقابة محامي بورسعيد مشاركة في المؤتمر بعدد 158 محاميًا، وتم نقلهم عن طريق 3 أتوبيسات وميني باص، مشيرًا إلى أن التسكين كان على أتم وجه، وفي أسرع وقت.



وأفاد صالحين المهدي، عضو مجلس النقابة العامة عن نقابة جنوب الجيزة، بأنه لا يوجد وجه مقارنة بين أماكن الإقامة في فنادق مدينة الغردقة العام الحالي، والعام السابق، حيث إن جميع الفنادق هذا العام من فئة 5 نجوم، ذات الخدمة الممتازة التي تتناسب مع السادة المحامين، مشيرًا إلى أن عدد المحامين المشاركين في المؤتمر من نقابة ٦ أكتوبر بلغ ٢١٠ محامين، وكان فى العام السابق ١٤٠ فقط.



فيما أوضح إبراهيم عبدالله حسن، عضو مجلس نقابة جنوب أسيوط، أن المشاركة من نقابة جنوب أسيوط بلغت ١٥٠ عضوًا، ومن شمال ١٣٠، لافتًا إلى أنه للوهلة الأولى، شعر جميع المشاركين في المؤتمر السنوي بجودة الفنادق، وحسن الاستقبال، وسرعة التسكين.



وأكد ماهر حمودة، عضو نقابة محامي المنوفية، خلال توافد المحامين على الفنادق، استعدادًا لافتتاح المؤتمر السنوي للمحامين، أن عملية التسكين للوافدين تتم على قدم وساق، كما أن الشكل العام للفنادق هذا العام مبشر بالخير، نظرًا لجودتها وتميزها، مضيفًا أن نقابة محامي المنوفية تشارك بـ185 محاميًا من مختلف الجزئيات، كما قامت الفرعية بإعداد عدد من المقترحات لعرضها، خلال المؤتمر، على النقيب العام، ومجلس النقابة العامة.



وقال براهيم عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن نقابة محامي الإسماعيلية تشارك في المؤتمر السنوي هذا العام بـ136 محاميًا، بخلاف أعضاء الفرعية، كما أن الأعداد المشاركة في المؤتمر هذا العام تبشر بنجاحه.



ويفتتح المؤتمر في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء.



ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح، وهي: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومـدونة السـلـوك المهـني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة. ويشارك بالمؤتمر 6500 محام، ولفيف من القيادات النقابية من مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.